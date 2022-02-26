Об этом в 04:20 сообщил в обращении глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он добавил, что по состоянию на утро 26 февраля в регионе все спокойно, поэтому нет повода для волнения.

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Вероятно, сбили самолет оккупационного десанта

До этого была информация о вероятной высадке десанта оккупантов на территории города Очаков, что на Николаевщине. Однако украинские служащие смогли это предотвратить.

Недавно говорил с мэром города, он сказал, что десанта там нет. Мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета, но пока высадки в области нет. Никто к нам не идет,

– утешил Виталий Ким

За 2 часа до записи этого обращения, Николаев продолжали бомбить враги. Однако перед этим была непродолжительная тишина. А началась вражеская атака города еще примерно в 11 часов вечера.

Обращение главы Николаевской ОГА: смотрите видео

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Текст сообщения из телеграма Виталия Кима:

Николаев. Информация на 04.20, 26 февраля.

Доброе утро. Николаев отстояли. ПВО отбили атаку.

В Очакове десант не высадился.

В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет.