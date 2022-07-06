Мстят нашим парням, – мэр рассказал о попадании в военный объект в Николаеве

Российские убийцы 4 июля обстреляли Николаев. Оккупанты частично разрушили 10 домов.

Об этом рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич на брифинге, передает 24 канал.

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"Попали россияне и в один военный объект. Я могу об этом сказать, потому что после того, как наша 79 бригада в первые дни войны получила разрушение одного из корпусов, она выехала из своего военного городка и уехала на Восток", – сказал мэр.

Не первое попадание

Сенкевич отметил, что за время отсутствия в военном городке 79 бригады, россияне продолжают бомбить их помещения. На прошлой неделе разрушили одно из зданий – казарму. Другую повредили, а 4 июля прилетело в это же здание, которое уже разрушено.

Создается впечатление, что наша бригада им там хорошо насыпает и они просто мстят, разрушая этот городок,

– сказал городской глава.

Он отметил, что конечно, рядом есть многоэтажки, которые страдают. Там вылетают окна. После последнего обстрела люди не могли даже выйти из подъезда, потому что у них заклинило металлическую дверь.

Другие разрушения

Кроме этого, россияне атаковали дворец культуры Корабельного района. Сенкевич отметил, что в Николаеве было 2 таких объекта. Они построены по типичному советскому проекту.

"Дворец разрушен до основания. На видео видно костюмы детей, музыкальные инструменты, разрушенный зрительный зал и не видно ни одного военного объекта. Конечно, люди после взрыва сразу сделали видео даже до официальных сообщений. Но эти все публикации доказывают, что объект полностью гражданский. Там пострадали три человека", – рассказал мэр.

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Ситуация в городе

По словам Сенкевича, с первого дня войны Николаев начал окапываться. То есть 24 началось полномасштабное вторжение и коммунальные службы строили блокпосты, копали траншеи, делали блиндажи. В Николаеве строят очередную линию обороны.

"Готовим сюрпризы для российских оккупантов, поэтому город защищен. Военное присутствие очень хорошее. Люди настроены на победу. Пока нет района или микрорайона в Николаеве, который бы ни был обстрелян", – добавил Сенкевич.

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