Николаев снабжен светом, газом и водой, – мэр города Сенкевич

Ситуация в Николаеве контролируется. Жители города снабжены водой, электроэнергией и теплоснабжением.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич в эфире 24 канала. Кроме того, он сообщил, что бесплатно курсируют трамваи и троллейбусы.

К слову Нас бомбят кассетными снарядами, которые запрещены – мэр Николаева

"Ситуация в городе Николаеве нормальная, сравнивая с городами, которые на грани выживания", – сказал он.

Очереди в банкоматы и магазины

Однако, по его словам, у банкоматов большие очереди. В то же время из-за того, что у города есть только один открытый коридор, в магазины поступает не такое большое количество продуктов.

"Есть очереди в магазины, люди закупаются небольшим ассортиментом", – отметил Сенкевич.

Он также призвал людей, стоящих в очередях во время воздушной тревоги, укрываться в безопасное место и использовали правило "двух стен".

Последние снаряды прилетели как раз в один из магазинов, где погибли 9 человек, стоявших в очереди. Призываю всех горожан, чтобы они использовали правило "двух стен". Это очень сильно спасает жизнь,

– добавил мэр города.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич о ситуации в городе: смотрите видео