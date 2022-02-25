Мосты разведут на неопределенное время. Также мэр Николаева попросил не выходить людей из домов.

Обратите внимание Мэр Николаева рассказал, как горожане могут помочь войску

"Дорогие николаевцы! Есть 2 важных сообщения для вас. 1 – в ближайшее время разводим наши мосты на неопределенный срок. 2 – прошу как можно быстрее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", – заявил он.

Обращение мэра Николаева: смотрите видео

Какая ситуация в Николаеве

В городе 24 февраля ввели комендантский час. Она продлится с 22:00 до 6:00.

Напомним, что вражеская армия нанесла удар по военному порту и радару в Николаевской области.

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