Мосты разведут на неопределенное время. Также мэр Николаева попросил не выходить людей из домов.
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"Дорогие николаевцы! Есть 2 важных сообщения для вас. 1 – в ближайшее время разводим наши мосты на неопределенный срок. 2 – прошу как можно быстрее вернуться в свои дома и не выходить на улицу", – заявил он.
Обращение мэра Николаева: смотрите видео
Какая ситуация в Николаеве
В городе 24 февраля ввели комендантский час. Она продлится с 22:00 до 6:00.
Напомним, что вражеская армия нанесла удар по военному порту и радару в Николаевской области.