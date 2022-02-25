Мости розведуть на невизначений час. Також мер Миколаєва попросив не виходити людей з будинків.

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Жителі Миколаєва повинні залишатися вдома

"Дорогі миколаївці! Є 2 важливих повідомлення для вас. 1 – найближчим часом розводимо наші мостина невизначений термін. 2 – прошу якнайшвидше повернутися до своїх будинків і не виходити на вулицю", – заявив він.

Звернення мера Миколаєва: дивіться відео

Яка ситуація в Миколаєві

В місті 24 лютого ввели комендантську годину. Вона триватиме від 22:00 до 6:00.

Нагадаємо, що ворожа армія завдала удару по військовому порту та радару в Миколаївській області.

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