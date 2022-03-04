В Николаеве идет бой

В Николаеве по состоянию на 16:43 идет бой с российскими оккупантами.

О бое сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. За 2 часа до того в городе объявили воздушную тревогу из-за вражеских вертолётов.

Кстати Они "храбро" набегали на Николаев, но были накрыты "Градами", – Арестович об оккупантах

Сегодня около 12:00 в Николаевской области тоже происходили бои. Ким просил, чтобы местные не паниковали и сохраняли спокойствие.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!