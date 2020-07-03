В центре Николаева утром 3 июля самовольно поднялась разводная часть моста через реку Ингул. В результате движение транспорта на мосту стало невозможным. Впоследствии его удалось опустить, однако конструкция в дальнейшем сама поднимается.

Мост в Николаеве самовольно поднялся

Инцидент в центре Николаева произошел примерно в 5:00 3 июля, сообщают "Новости Н".

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Разводная часть моста через реку Ингул начала самовольно подниматься,

– говорится в сообщении.

В результате движение транспорта по мосту стало невозможным. Мост соединяет центр Николаева и несколько спальных микрорайонов. Он также является частью автомобильной дороги в направлении Киева и ряда других городов.

Конструкция поднялась на высоту более трех метров. Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста и начала направлять транзитный транспорт в объезд или же не пропускать его.

На место инцидента также прибыли спасатели.

Конструкцию удалось опустить

В 6:15 на мост прибыла бригада сотрудников КП "ЭЛУ автодорог". Им удалось опустить разводную часть на место. Однако транспорт на мост еще не пускают.

Несмотря на то, что мост опустили, он все еще начинает самостоятельно подниматься.

В Николаеве самовольно развелся мост / Фото " Новости Н"

Самовольное поднятие разводной части моста в Николаеве: видео

Мост через Ингул в Николаеве: смотрите карту