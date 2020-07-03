У центрі Миколаєва вранці 3 липня самовільно піднялася розвідна частина мосту через річку Інгул. У результаті рух транспорту на мості став неможливим. Згодом його вдалося опустити, однак конструкція надалі сама піднімається.

Міст у Миколаєві самовільно піднявся

Інцидент у центрі Миколаєва трапився приблизно о 5:00 3 липня, повідомляють "Новости Н".

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Розвідна частина мосту через річку Інгул почала самовільно підійматися,

– йдеться у повідомленні.

У результаті рух транспорту по мосту став неможливим. Міст з'єднує центр Миколаєва та кілька спальних мікрорайонів. Він також є частиною автомобільної дороги у напрямку Києва та низки інших міст.

Конструкція піднялася на висоту понад три метри. Поліція повністю перекрила рух з обох сторін мосту та почала скеровувати транзитний транспорт на об'їзд або ж не пропускати його.

На місце інциденту також прибули рятувальники.

Конструкцію вдалося опустити

О 6:15 на міст прибула бригада співробітників КП "ЕЛУ автодоріг". Їм вдалося опустити розвідну частину на місце. Однак транспорт на міст ще не пускають.

Попри те, що міст звели, він все ще починає самостійно підійматися.

У Миколаєві самовільно розвівся міст / Фото "Новости Н"

Самовільне підняття розвідної частини мосту в Миколаєві: відео

Міст через Інгул у Миколаєві: дивіться карту