Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области. Подозреваемого в совершении этих хулиганских действий разыскали и задержали.

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Что говорят в полиции об инциденте в суши-баре в Николаеве

Полицейские рассказали, что вечером 5 января на спецлинию 102 обратилась работница заведения общественного питания и сообщила, что неизвестный бросил в зал с посетителями взрывчатку и скрылся.



В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар / Фото полиции Николаевской области

На месте происшествия правоохранители установили, что никто из работников и посетителей заведения не пострадал. Пластмассовые обломки от страйкбольной гранаты криминалисты изъяли в качестве вещественных доказательств.

Справка! Страйкбольная граната – это игровое устройство для страйкбола, которое имитирует взрыв и используется для реалистичности боев. Она может быть пиротехнической, газовой или механической, разбрасывает шарики или наполнитель, и является безопасной при условии соблюдения правил игры.



Полиция изъяла обломки страйкбольной гранаты / Фото полиции Николаевской области

В конце концов полицейским удалось установить личность подозреваемого в этом хулиганстве. Им оказался 34-летний житель Одесской области, который для конспирации после совершения правонарушения сменил прическу и сбрил бороду.

На видео, которое опубликовали правоохранители, подозреваемый извиняется за свой поступок и говорит, что это все было "необдуманно".

Это было необдуманно и безответственно. Я искренне сожалею, что бросил это пиротехническое устройство. Мне очень стыдно за это. Но осознал и сделал выводы уже после этого поступка. И, к сожалению, из-за того, что время назад вернуть нельзя, я уже ничего с этим сделать не смогу,

– сказал мужчина.

Мужчина, бросивший пиротехническую гранату в заведение в Николаеве, извинился за свой поступок / Видео полиции Николаевской области

По данному факту полиция начала досудебное расследование по признакам статьи Уголовного кодекса Украины о хулиганстве. Санкция этой статьи предусматривает штраф или пробационный надзор, или ограничение свободы до пяти лет. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Как описали инцидент работники заведения в Николаеве

Управляющая заведением, где произошел взрыв, Александра Василега рассказала журналистам Суспильного, что в день, когда произошел инцидент, она работала. Женщина говорит, что все началось с того, что мужчина хотел попасть в туалет, но его известили, что туалет доступен по паролю в чеке.

На вопрос "Как попасть?" мы ответили по стандарту, что пароль содержится в чеке. Мужчина просто ушел. После чего вернулся к нам с "сюрпризом" через 10 минут

– рассказала Александра.

Как мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар в Николаеве: смотрите видео

Во время этого инцидента в заведении находилось около 15 человек, двое из которых были несовершеннолетними девушками. Су-шеф Екатерина, которая тоже работала тогда, стала свидетелем бросания мужчиной гранаты в заведение.

"На кухне нам показалось, что будто стекло полетело. В этот момент мы посмотрели в зал, и нам наша управляющая очень громко кричала, мы не могли понять, что случилось. Она кричит, машет рукой и говорит: "Ложись". Я ей отвечаю: "Почему?" Состояние шока, ничего не понимаешь, она говорит: "Граната". Мы все побежали вглубь кухни, все легли и ждали пока что-то пройдет", – вспомнила Екатерина.