В Николаеве Нацгвардия остановила фуры АТБ с оккупантами: россиян обезвредили

Национальная гвардия Украины остановила фуры АТБ с российскими военными в Николаеве. Между защитниками и врагом произошел бой.

Нацгвардия обнаружила войска оккупантов во время осмотра фур с маркировкой сети АТБ. По информации Министерства внутренних дел Украины, всех российских военных обезвредили во время боя.

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Российские захватчики пытаются прорваться к городам, притворяясь украинцами. В частности, советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с уничтоженными диверсантами, пытавшимися выдать себя за военных Украины.

В то же время бесчеловечности врага нет предела – в Ворзеле Киевской области оккупанты захватили родильное отделение и прикрывались женщинами и детьми. Заложницы не пострадали, в то же время врагу успешно дают отпор.

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