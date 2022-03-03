В Николаеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаеве. Местные должны немедленно уйти в укрытие.

По состоянию на 12:08 в Николаеве гудели сирены. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА️ Николаев. 12:08 Все в укрытие!

– говорится в сообщении.

Как только местные услышат звук сирен, сразу должны идти в укрытие. В то же время следует выключить газ и свет в доме.

Находиться в укрытии следует до следующего сигнала, что будет свидетельствовать об отбое тревоги. Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте правилами.

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