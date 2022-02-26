Издание Liga.net сообщило о воздушной тревоге в Николаеве по состоянию на 13:57. Аналогичная информация появилась на странице главы Николаевской ОГА Николая Кима.

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В комментариях к сообщению Николая Кима часть местных жителей сообщают, что не слышали сирен. В то же время в канале Верховной Рады в телеграмме сообщили о воздушной тревоге в Николаеве, Херсоне и Львове.

"Херсон, все в укрытие! Есть информация о градах в 14:00", - отметили в Верховной Раде.

Журналисты Суспильного сообщили о сиренах также в Харькове.

По состоянию на 14:25 во Львове сообщили об отбое тревоги. Люди могут покидать укрытие.

В Херсонской ОГА по состоянию на 13.26 заявили, что на Антоновском мосту вблизи Херсона идут боевые действия. Продолжаются бои у Зеленовки и Антоновки.

Жителей Херсона и области просят не покидать укрытия и быть бдительными. Рекомендуют следить за инструкциями и доверять только официальным источникам.

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