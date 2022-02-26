Видання Liga.net повідомило про повітряну тривогу в Миколаєві станом на 13:57. Аналогічна інформація з'явилася на сторінці голови Миколаївської ОДА Миколи Кіма.

До теми На вулиці дуже небезпечно, не покидайте укриття, – мерія Запоріжжя

У коментарях до допису Миколи Кіма частина місцевих мешканців повідомляють, що не чули сирен. Водночас у каналі Верховної Ради в телеграмі повідомили про повітряну тривогу в Миколаєві, Херсоні та Львові.

"Херсон, всі в укриття! Є інформація про гради о 14:00", – зазначили у Верховній Раді.

Журналісти Суспільного повідомили про сирени також у Харкові.

Станом на 14:25 у Львові повідомили про відбій тривоги. Люди можуть покидати укриття.

У Херсонській ОДА станом на 13:26 заявили, що на Антонівському мосту поблизу Херсона йдуть бойові дії. Тривають бої біля Зеленівки й Антонівки.

Жителів Херсона й області просять не покидати укриття та бути пильними. Рекомендують слідкувати за інструкціями й довіряти лише офіційним джерелам.

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