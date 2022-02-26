Увечері 25 лютого міський голова Запоріжжя повідомив про рух танкових колон у бік міста. З того часу він закликав місцевих йти в укриття.

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На офіційній сторінці Запорізької міськради закликали людей залишатися в укриттях задля безпеки.

Увага! На вулиці дуже небезпечно! Не полишайте свої укриття!

– повідомляє мерія.

Відомо, що в Запорізькій області досі точаться бої за Мелітополь. 26 лютого там зафіксувати кілька фактів мародерства. Наразі в Мелітополі окупанти поранили 14 українських військовослужбовців.

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