Вечером 25 февраля городской глава Запорожья сообщил о движении танковых колонн в сторону города. С тех пор он призывал местных идти в укрытие.

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На официальной странице Запорожского горсовета призвали людей оставаться в укрытиях для безопасности.

Внимание! На улице очень опасно! Не оставляйте свои укрытия!

– сообщает мэрия.

Известно, что в Запорожской области до сих пор идут бои за Мелитополь. 26 февраля там зафиксировать несколько фактов мародерства. Сейчас в Мелитополе оккупанты ранили 14 украинских военнослужащих.

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