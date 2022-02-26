Вечером 25 февраля городской глава Запорожья сообщил о движении танковых колонн в сторону города. С тех пор он призывал местных идти в укрытие.
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На официальной странице Запорожского горсовета призвали людей оставаться в укрытиях для безопасности.
Внимание! На улице очень опасно! Не оставляйте свои укрытия!
– сообщает мэрия.
Известно, что в Запорожской области до сих пор идут бои за Мелитополь. 26 февраля там зафиксировать несколько фактов мародерства. Сейчас в Мелитополе оккупанты ранили 14 украинских военнослужащих.
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