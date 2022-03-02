В Николаеве объявили воздушную тревогу – все в укрытия

В Николаев летят вражеские самолеты из направления Севастополя, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Жители города должны укрыться в укрытиях.

В Николаеве раздаются сирены – воздушная тревога. Горожане должны как можно быстрее пройти в укрытия.

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Воздушная тревога в Николаеве: самолеты из Севастополя летят в направлении города. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Людям необходимо спуститься в укрытие.

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