В Николаеве объявили воздушную тревогу – все в укрытия
2 марта 2022 , 10:12Читати новину українською
Источник:Суспільне Николаев
В Николаев летят вражеские самолеты из направления Севастополя, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Жители города должны укрыться в укрытиях.
В Николаеве раздаются сирены – воздушная тревога. Горожане должны как можно быстрее пройти в укрытия.
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Полный текст сообщения:
Воздушная тревога в Николаеве: самолеты из Севастополя летят в направлении города. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Людям необходимо спуститься в укрытие.
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