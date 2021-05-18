Пограничники 17 мая на судне, которое прибыло в Николаев, обнаружили тонны контрабанды. Сверху корабль был загружен цементом, под которым спрятали более ценный товар.

Детали от пограничников

Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Пограничники и морская охрана обнаружили его в ходе реализации оперативной информации.

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Тонны товара – обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента,

– рассказали в Госпогранслужбе.



Пограничники обнаружили тонны контрабанды на судне / Фото Госпогранслужбы



Товары выгружали более чем день / Фото Госпогранслужбы

Мероприятия проводили на выполнение задач по противодействию правонарушениям, связанным с минимизацией таможенных платежей.

Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают круг причастных к незаконной сделке людей. Продолжается выгрузка мягких контейнеров с контрабандой.

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчете установят сумму оценки товаров.

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