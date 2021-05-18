У Миколаєві виявили рекордну партію контрабанди, лише вивантаження зайняло понад день
Прикордонники 17 травня на судні, яке прибуло до Миколаєва, виявили тонни контрабанди. Зверху корабель був завантажений цементом, під яким заховали коштовніший товар.
Джерело:Держприкордонслужба
Деталі від прикордонників
Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Прикордонники та морська охорона виявили його у ході реалізації оперативної інформації.
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Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу,
– розповіли у Держприкордонслужбі.
Прикордонники виявили тонни контрабанди на судні / Фото Держприкордонслужби
Товари вивантажували понад день / Фото Держприкордонслужби
Заходи проводили на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов'язаних з мінімізацію митних платежів.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження м'яких контейнерів з контрабандою.
Після проведення відповідних експертиз та перерахунку встановлять суму оцінки товарів.
Прикордонники виявили рекордну кількість контрабанди на судні: відео
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