Прикордонники 17 травня на судні, яке прибуло до Миколаєва, виявили тонни контрабанди. Зверху корабель був завантажений цементом, під яким заховали коштовніший товар.

Деталі від прикордонників

Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Прикордонники та морська охорона виявили його у ході реалізації оперативної інформації.

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Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу,

– розповіли у Держприкордонслужбі.



Прикордонники виявили тонни контрабанди на судні / Фото Держприкордонслужби



Товари вивантажували понад день / Фото Держприкордонслужби

Заходи проводили на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов'язаних з мінімізацію митних платежів.

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження м'яких контейнерів з контрабандою.

Після проведення відповідних експертиз та перерахунку встановлять суму оцінки товарів.

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