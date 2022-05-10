Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает 24 канал. Также он рассказал, что обстрелы оставили без газа несколько населённых пунктов.

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Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину

Сенкевич отметил, что продолжающаяся война навсегда изменила отношение ко Дню победы. В Николаеве никогда не будет маршей "победобесия", ведь эти дни – это дни памяти.

В Николаеве обстреливаются жилые кварталы. За минувшие сутки один человек погиб, три ранены. С 24 февраля в Николаеве 95 погибших, из них один ребенок. 412 получили ранения, из них четыре ребенка,

– добавил городской голова.

Он отметил, что в настоящее время на местах работают пиротехники. Мэр призвал местных жителей не прикасаться к снарядам и не забирать их домой.

Обратите внимание! Недавно под Житомиром травмировалась 1-летняя девочка. Она играла запалом от гранаты, который принес домой родственник.

Смотрите обращение Александра Сенкевича:

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Вскоре вода появится во всех районах города.

Сенкевич отметил, что городскую систему начали постепенно наполнять водой. Вода уже начала появляться в разных районах Николаева.

"Завтра-послезавтра она появится во всех домах, на всех этажах. Вода – техническая. Постепенно мы перейдем на воду из скважин и будем опреснять эту воду", – добавил мэр.

В свою очередь, с электроснабжением проблем по городу нет, однако 16 сел пока находятся без света. Электроэнергия частично отсутствует в:

Шевченково,

Лупарево,

Лиманах.

Сенкевич отметил, что проблемы с перепадами напряжения продолжаются из-за повреждений высоковольтных линий. По его словам, в городе тоже все хорошо с газоснабжением. Однако в результате обстрелов более 2 тысяч абонентов не имеют газа в:

Первомайском,

Новоселовке,

Засилье,

Новониколаевке,

Снегуровке.

Мэр отметил, что также в Николаеве работают примерно 90% лифтов. Всего в городе их 2 185, из них работают более 1900.

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