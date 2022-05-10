Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє 24 канал. Також він розповів, що обстріли залишили без газу кілька населених пунктів.

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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину

Сєнкевич зазначив, що війна, яка зараз триває, назавжди змінила ставлення до Дня перемоги. У Миколаєві ніколи не буде маршів "побєдобєсія", адже ці дні – це дні пам'яті.

У Миколаєві обстрілюють житлові квартали. За минулу добу одна людина загинула, три поранені. Від 24 лютого у Миколаєві 95 загиблих, з них одна дитина. 412 дістали поранення, з них чотири дитини,

– додав міський голова.

Він зауважив, що наразі на місцях працюють піротехніки. Мер закликав місцевих жителів не торкатися снарядів та не забирати їх додому.

Зверніть увагу! Нещодавно під Житомиром травмувалася 1-річна дівчинка. Вона бавилася запалом від гранати, який приніс додому родич.

Дивіться звернення Олександра Сєнкевича:

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Невдовзі вода з'явиться в усіх районах міста

Сєнкевич зазначив, що міську систему почали поступово наповнювати водою. Вода вже почала з'являтися у різних районах Миколаєва.

"Завтра-післязавтра вона з'явиться в усіх будинках, на всіх поверхах. Вода – технічна. Поступово ми перейдемо на воду зі свердловин та будемо опріснювати цю воду", – додав мер.

Своєю чергою, з електропостачанням проблем по місту немає, однак 16 сіл наразі перебувають без світла. Електроенергії частково немає у:

Шевченковому,

Лупаревому,

Лиманах.

Сєнкевич зауважив, що проблеми з перепадами напруги тривають через пошкодження високовольтних ліній. За його словами, у місті також все добре з газопостачанням. Проте внаслідок обстрілів понад 2 тисячі абонентів не мають газу в:

Первомайському,

Новоселівці,

Засіллі,

Новомиколаївці,

Снігурівці.

Міський голова зауважив, що також у Миколаєві працюють приблизно 90% ліфтів. Загалом у місті їх є 2 185, з них працюють понад 1900.

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