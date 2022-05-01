Здетонував запал від гранати, який приніс родич: під Житомиром травмувалася 1-річна дівчинка

Окрім цього, правоохоронці вилучили низку боєприпасів у іншого жителя області. Також нацгвардійці знайшли на вулиці корпус від гранати.

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Запал до гранати здетонував і травмував дитину

Приблизно о 19:40 до поліції зателефонували медики. Вони розповіли, що до лікарні госпіталізували 1-річну дівчинку, жительку Потіївської громади. На її тілі повсюди були дрібні садна.

Правоохоронці з'ясували попередні обставини події. Цього ж вечора дівчинка перебувала вдома. Вона бавилася предметом, який нещодавно знайшов у полі та приніс до обійстя родич.

За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних поранень. За словами лікарів, наразі її життю нічого не загрожує.



Нацгвардійці знайшли на вулиці корпус гранати / Фото поліції Житомирщини

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Правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси

Того ж дня у Малинській громаді правоохоронці оглянули обійстя 53-річного чоловіка. Вони виявили та вилучили десяток предметів, зовні схожих на порохові заряди до міномета. Слідчі задокументували всі обставини події.

Водночас у Житомирі військовослужбовці Нацгвардії, патрулюючи вулиці, знайшли на одній з них корпус гранати Ф-1 та запал, який лежав окремо. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби та слідчі.

Усі небезпечні предмети вилучили та скерували на експертизу. Їхнє походження з'ясовують у межах розпочатих кримінальних проваджень за "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Відповідальність за таке правопорушення – від 3 до 7 років у в'язниці.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають мирних жителів не ігнорувати заходи безпеки. Адже підозрілі знахідки можуть створювати пряму загрозу усім навколишнім. Тож не варто до них наближатися, підіймати чи рухати. Про виявлення таких речей слід негайно повідомити поліцейських чи рятувальників.



На подвір'ї чоловіка знайшли боєприпаси / Фото поліції Житомирщини

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