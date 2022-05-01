Окрім цього, правоохоронці вилучили низку боєприпасів у іншого жителя області. Також нацгвардійці знайшли на вулиці корпус від гранати.

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Запал до гранати здетонував і травмував дитину

Приблизно о 19:40 до поліції зателефонували медики. Вони розповіли, що до лікарні госпіталізували 1-річну дівчинку, жительку Потіївської громади. На її тілі повсюди були дрібні садна.

Правоохоронці з'ясували попередні обставини події. Цього ж вечора дівчинка перебувала вдома. Вона бавилася предметом, який нещодавно знайшов у полі та приніс до обійстя родич.

За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних поранень. За словами лікарів, наразі її життю нічого не загрожує.

Здетонував запал від гранати, який приніс родич: під Житомиром травмувалася 1-річна дівчинка
Нацгвардійці знайшли на вулиці корпус гранати / Фото поліції Житомирщини

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Правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси

Того ж дня у Малинській громаді правоохоронці оглянули обійстя 53-річного чоловіка. Вони виявили та вилучили десяток предметів, зовні схожих на порохові заряди до міномета. Слідчі задокументували всі обставини події.

Водночас у Житомирі військовослужбовці Нацгвардії, патрулюючи вулиці, знайшли на одній з них корпус гранати Ф-1 та запал, який лежав окремо. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби та слідчі.

Усі небезпечні предмети вилучили та скерували на експертизу. Їхнє походження з'ясовують у межах розпочатих кримінальних проваджень за "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Відповідальність за таке правопорушення – від 3 до 7 років у в'язниці.

Здетонував запал від гранати, який приніс родич: під Житомиром травмувалася 1-річна дівчинка
На подвір'ї чоловіка знайшли боєприпаси / Фото поліції Житомирщини

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