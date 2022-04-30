Армія агресора вбиває дітей

Росіяни вчинили в Україні безліч воєнних злочинів. Через них постраждали щонайменше 617 дітей.

Важливо Українські військові допомогли вижити 3-місячному малюку у Маріуполі

Станом на ранок 30 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 219 осіб. Число поранених становить понад 398 неповнолітніх. Така кількість не є остаточною. Адже у містах, де відбуваються бойові дії, інформацію ще встановлюють. Також нема даних з захоплених територій та нещодавно звільнених.

У яких областях найбільше постраждалих дітей

  • У Донецькій області 139 постраждалих дітей;
  • Київській – 115;
  • Харківській – 95;
  • Чернігівській – 68;
  • Херсонській – 44;
  • Миколаївській – 43;
  • Луганській – 37;
  • Запорізькій – 27;
  • Сумській – 17;
  • у Києві – 16;
  • Житомирській області – 15.

Також російська армія пошкодила 1 570 закладів освіти. На жаль, 111 з них вже не підлягають відновленню. Лише ремонтом не обійтися – ці установи доведеться будувати наново.

Останні новини про війну в Україні

До теми дивіться щемливу історію родини з Харкова: відео