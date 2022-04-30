Армия агрессора убивает детей

Россияне совершили в Украине множество военных преступлений. Из-за них пострадали, по меньшей мере, 617 детей.

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По состоянию на утро 30 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 219 человек. Число раненых составляет более 398 несовершеннолетних. Такое количество не является окончательным. Ведь в городах, где проходят боевые действия, информацию еще устанавливают. Также нет данных с захваченных территорий и недавно освобожденных.

В каких областях больше всего пострадавших детей

  • В Донецкой области 139 пострадавших;
  • Киевской – 115;
  • Харьковской – 95;
  • Черниговской – 68;
  • Херсонской – 44;
  • Николаевской – 43;
  • Луганской – 37;
  • Запорожской – 27;
  • Сумской – 17;
  • в Киеве – 16;
  • Житомирской области – 15.

Также российская армия повредила 1570 учебных заведений. К сожалению, 111 из них уже не подлежат восстановлению. Только ремонтом не обойтись – эти учреждения придется строить заново.

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