Армия агрессора убивает детей
Россияне совершили в Украине множество военных преступлений. Из-за них пострадали, по меньшей мере, 617 детей.
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По состоянию на утро 30 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 219 человек. Число раненых составляет более 398 несовершеннолетних. Такое количество не является окончательным. Ведь в городах, где проходят боевые действия, информацию еще устанавливают. Также нет данных с захваченных территорий и недавно освобожденных.
В каких областях больше всего пострадавших детей
- В Донецкой области 139 пострадавших;
- Киевской – 115;
- Харьковской – 95;
- Черниговской – 68;
- Херсонской – 44;
- Николаевской – 43;
- Луганской – 37;
- Запорожской – 27;
- Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- Житомирской области – 15.
Также российская армия повредила 1570 учебных заведений. К сожалению, 111 из них уже не подлежат восстановлению. Только ремонтом не обойтись – эти учреждения придется строить заново.
Последние новости о войне в Украине
- По состоянию на 30 апреля российские оккупанты пытаются полностью захватить Донбасс, чтобы получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Враг идет в наступление и бьет по позициям ВСУ. Однако все попытки россиян захватить новые территории – бесполезны.
- Сейчас самые горячие точки находятся под Изюмом, на Запорожье и Донбассе.
- Чтобы усилить свои позиции, Россия перемещает подразделения из Белгородской области в Изюм.
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