О последствиях обстрелов россиянами Николаева в сети сообщил мэр города Александр Сенкевич. Он показал видео последствий вражеской атаки 3 апреля.

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Россияне стреляли по гинекологическому отделению больницы

Гинекологическое отделение одной из больниц Николаева,

– подписал ролик Сенкевич.

Он добавил, что, к счастью, ни медики, ни пациенты в результате атаки захватчиков не пострадали. "Когда вам говорят о "денацификации" – вспоминайте и это видео", – призвал мэр Николаева.

Напомним, что в результате атак оккупанта 3 апреля в Николаеве пострадали 14 местных жителей, еще один человек погиб. Утром 4 апреля враг снова обстрелял город.

Последствия обстрела россиянами больницы в Николаеве: смотрите видео