Про наслідки обстрілів росіянами Миколаєва у мережі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Він показав відео наслідків ворожої атаки 3 квітня.

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Росіяни вгатили по гінекологічному відділення лікарні

Гінекологічне відділення однієї з лікарень Миколаєва,

– підписав ролик Сєнкевич.

Він додав, що, на щастя, ні медики, ні пацієнти внаслідок атаки загарбників не постраждали. "Коли вам кажуть про "денацифікацію" – згадуйте і це відео", – закликав мер Миколаєва.

Нагадаємо, внаслідок атак окупанта 3 квітня в Миколаєві постраждали 14 місцевих жителів, ще одна людина загинула. Вранці 4 квітня ворог знову обстріляв місто.

Наслідки обстрілу росіянами лікарні в Миколаєві: дивіться відео