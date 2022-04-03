Постраждала дитина
Про наслідки обстрілів росіян повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Від рук російських окупантів загинула одна людина.
Це важливо Окупанти обстріляли Очаків: є загиблі і поранені
За інформацією Кіма, до лікарні доставлено 14 людей. З них 11 – госпіталізовано.
Серед тих, кого госпіталізувала, 15-річна дитина. Унаслідок травм дитині доведеться робити операцію.
14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано. Серед них дитина 15 років у середній тяжкості. Завтра операція. 1 померла, не врятували,
– йдеться у повідомленні Кіма.
До слова – Братчук розповів наслідки обстрілу Одеси: спалахнули пожежі: дивіться відео