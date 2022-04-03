Постраждала дитина

Про наслідки обстрілів росіян повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Від рук російських окупантів загинула одна людина.

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За інформацією Кіма, до лікарні доставлено 14 людей. З них 11 – госпіталізовано.

Серед тих, кого госпіталізувала, 15-річна дитина. Унаслідок травм дитині доведеться робити операцію.

14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано. Серед них дитина 15 років у середній тяжкості. Завтра операція. 1 померла, не врятували,

– йдеться у повідомленні Кіма.

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