Про це ввечері 3 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив Віталій Кім, глава Миколаївської ОВА. Точних даних про кількість жертв та постраждалих наразі немає.

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Росіяни атакували й Миколаїв

Цього ж дня російські загарбники здійснили кілька ракетних ударів по Миколаєву. За словами Кіма, до лікарні доставили 14 місцевих мешканців. 11 людей госпіталізували, серед них – дитину, віком 15 років, у стані середньої тяжкості. На жаль, 1 людина загинула.

Раніше окупанти влучили ракетою в будівлю Миколаївської ОВА. Станом на 2 квітня кількість жертв зросла до 36. Серед загиблих – секретар Віталія Кіма.

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