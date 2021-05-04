В Николаеве от осложнений коронавируса умерла роженица
В Николаеве умерла роженица из-за осложнений от коронавируса. Женщине было 26 лет.
Источник:"Суспільне"
Случилось это в Николаевском роддоме №1. Это уже второй случай в городе за короткое время.
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Роженица состояла в роддоме на учете. Врачи вынуждены были произвести вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.
Осложнения у женщины
Эту информацию подтвердила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай. По ее словам, женщина болела сахарным диабетом. Из-за этого и обострился ход коронавируса. Кроме этого, у нее зафиксировали тяжелую пневмонию.
Сама девушка была из Херсона. В Николаеве она наблюдалась по договоренности. Местные медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели. Даже собирали консилиумы на местном и государственном уровне.
Впрочем, состояние пациентки было слишком тяжелым – женщина умерла.
Что с ребенком
Это была ее вторая беременность. К счастью, ребенка удалось спасти.
Девочка жива. Весит 2 килограмма 800 граммов. С ребенком все нормально,
– сообщила Ирина Шамрай.
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