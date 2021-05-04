В Николаеве умерла роженица из-за осложнений от коронавируса. Женщине было 26 лет.

Случилось это в Николаевском роддоме №1. Это уже второй случай в городе за короткое время.

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Роженица состояла в роддоме на учете. Врачи вынуждены были произвести вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.

Осложнения у женщины

Эту информацию подтвердила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай. По ее словам, женщина болела сахарным диабетом. Из-за этого и обострился ход коронавируса. Кроме этого, у нее зафиксировали тяжелую пневмонию.

Сама девушка была из Херсона. В Николаеве она наблюдалась по договоренности. Местные медики боролись за жизнь беременной пациентки 2 недели. Даже собирали консилиумы на местном и государственном уровне.

Впрочем, состояние пациентки было слишком тяжелым – женщина умерла.

Что с ребенком

Это была ее вторая беременность. К счастью, ребенка удалось спасти.

Девочка жива. Весит 2 килограмма 800 граммов. С ребенком все нормально,

– сообщила Ирина Шамрай.

Напомним. В апреле в Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица из Вознесенска, которая вынашивала двойню, при этом новорожденные – живые. Кроме того, в больнице умерла еще одна роженица из Николаева.