У Миколаєві померла породілля через ускладнення від коронавірусу. Жінці було 26 років.

Тарпилось це у Миколаївському пологовому будинку №1. Це вже другий випадок в місті за короткий час.

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Породілля перебувала в пологовому будинку на обліку. Лікарі вимушені були зробити розтин тіла, щоб з'ясувати причину смерті.

Ускладнення у жінки

Цю інформацію підтвердила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. За її словами, жінка хворіла на цукровий діабет. Через це і загострився перебіг коронавірусу. Крім цього, у неї зафіксували важку пневмонію.

Сама дівчина була з Херсона. В Миколаєві вона спостерігалася за домовленістю. Місцеві медики боролися за життя вагітної пацієнтки 2 тижні. Навіть збирали консиліуми на місцевому і державному рівні.

Втім, стан пацієнтки був занадто важким – жінка померла.

Що з дитиною

Це була її друга вагітність. На щастя, дитину вдалося врятувати.

Дівчинка жива. Важить 2 кілограми 800 грамів. З дитиною все нормально,

– повідомила Ірина Шамрай.

Нагадаємо. У квітні в Миколаєві від ускладнень COVID-19 померла породілля з Вознесенська, яка виношувала двійню, при цьому новонароджені – живі. Крім того, в лікарні померла ще одна породілля з Миколаєва.