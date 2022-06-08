В частности, в Николаеве решили открыть зоопарк. Об этом горожанам сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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Когда откроют зоопарк и как он будет работать

По словам мэра, зоопарк Николаева заработает для посетителей с 11 июня.

Пока его можно будет посетить только в выходные. Он будет работать с 9 часов утра до 16:00. Кассы будут работать до 15:00. На сайте зоопарка сообщают, что вход для детей до 6 лет – бесплатный. Для детей от 6 до 13 лет билет стоит 60 гривен, для взрослых – 100 гривен.

Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия. К тому же, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях.

– говорит Сенкевич.

По его словам, благоустройство удалось даже улучшить.

Опасная ситуация в Николаевской области

Российские оккупанты все чаще стреляют по региону, а особенно разрушают областной центр. Виталий Ким предупреждал, что ситуация на Николаевщине сейчас более опасна, чем 2 недели назад. Теперь россияне применяют не только РСЗО, но и ствольную дальнобойную артиллерию. С "Пионом" противник почти ежедневно бьет по Николаеву и другим городам региона.

Недавно Николаев снова оказался под вражескими обстрелами. Российские оккупанты атаковали школу и частную фирму по производству окон. Из-за этого один человек погиб на месте обстрела, еще один – получил ранение. Целью россиян является нанести как можно больше ущерба городу, ведь захватить его они не могут. Чтобы ситуация улучшилась, необходимо, чтобы они отошли подальше от региона. Ведь в Николаевской области есть временно оккупированные районы.

Также Виталий Ким советовал местным пока не возвращаться домой, потому что опасность пока существенная. Ситуация обострилась и две – три недели возвращаться в город будет еще опасно. На территории области российские снаряды уже повредили или уничтожили 3600 объектов, и это число растет ежедневно. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты убили 300 мирных жителей Николаевщины.

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