Поэтому в ГСЧС Николаевской области дали временные номера, куда можно обращаться за помощью.

На тему Николаев в огне: видео последствий обстрелов города из систем залпового огня

Для информирования подразделов о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:

г. Николаев:

3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

5 ГПЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

Другие районы Николаевской области:

- арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072

- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

Братское (10 ДПРЧ): 0987700151

Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914

Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655

Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717

Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145

Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530

Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730

Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

Весеннее (19 ДПРЧ) 0932246142:

Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642

Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605

Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423

Снегиревка (24 ДПРЧ): 0975223749

Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Добавим, что утром 7 марта (около 5:15) по Николаеву был произведен массовый обстрел жилых массивов из "Смерчей". В результате обстрелов возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности. Сейчас в ГСЧС не говорят, были ли жертвы или пострадавшие в результате обстрелов оккупантов.