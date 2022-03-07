Тому в ДСНС МИколаївської області дали тимчасові номери, куди можна звертатися за допомогою.

До теми Миколаїв у вогні: відео наслідків обстрілів міста із систем залпового вогню

Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайних ситуацій використовуйте наступні номери телефонів:

м. Миколаїв:

3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

Інші райони на Миколаївщині:

- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072

- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

- Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882

Братське (10 ДПРЧ): 0987700151

Веселинове (11 ДПРЧ): 0683186914

Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655

Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717

Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145

Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530

Воскресенськ (16 ДПРЧ):0639792730

Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

Весняне (19 ДПРЧ) 0932246142:

Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0679666642

Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605

Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423

Снігурівка (24 ДПРЧ): 0975223749

Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0934261697

Додамо, що вранці 7 березня (близько 5:15) по Миколаєву було здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів". Внаслідок обстрілів виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості. Наразі у ДСНС не говорять, чи були жертви або постраждалі внаслідок обстрілів окупантів.

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