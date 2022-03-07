Окупанти цинічно обстрілювали житлові квартали, тому вранці рятувальники ліквідовують пожежі у багатоповерхівках та приватних будинках.

Важливо По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню

Важкий ранок у Миколаєві

Пожежники кажуть – ранок важкий та напружений. Для гасіння пожеж довелось залучити надзвичайників з кількох загонів: 1, 3, 4, 5, 26.

У мережі оприлюднили відео, як палають будинки мирних жителів. Над містом здійнялись величезні клуби диму.

Чи є постраждалі

Наразі у ДСНС не говорять, чи були жертви або постраждалі внаслідок обстрілів окупантів. Про те, що росіяни вдарили із систем залпового вогню, стало відомо близько 05:15.



Дим над Миколаєвом / Фото з телеграму Nexta



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