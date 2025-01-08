Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области.

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Что известно о поджоге здания суда в Николаеве

В полиции рассказали, что сообщение о пожаре в здании суда по улице Самойловича в Николаеве в полицию поступило вечером 5 января. На месте происшествия полицейские установили, что огнем был поврежден кабинет, сам пожар ликвидировали спасатели.

С места происшествия полицейские изъяли фрагменты горения и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Правоохранители установили, что причиной возгорания админздания стал умышленный поджог,

– отметили в полиции Николаевской области.

В ходе ряда розыскных и следственных мероприятий полицейские установили личность, причастную к преступлению. В конце концов этого юношу задержали в арендованной квартире.

"Полицейские установили, что 18-летний николаевец, выполняя заказ, сначала подыскал "нужное" админздание. Он заранее приобрел необходимые для преступления орудия – молоток и воспламеняющиеся смеси, и по указанию поджег. Все свои действия злоумышленник снимал, после чего отправил "заказчику" видеоотчет о повреждении суда и получил денежное вознаграждение", – рассказали правоохранители.

Во время обыска у парня следователи полиции изъяли мобильные телефоны сим- и банковские карты, которые он использовал для коммуникации с заказчиком.

В Николаеве задержали юношу, которого подозревают в поджоге здания суда / Фото полиции Николаевской области

Сейчас 18-летнему молодому человеку сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном уничтожении или повреждении имущества. За поджог админздания ему грозит до 10 лет заключения.

Досудебное расследование и установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц – до сих пор продолжается.