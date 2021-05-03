Рабочие в Николаеве пытались выкатить из парка "Сердце города" поврежденные гранитные шары. Местные жители сообщили полицейским, что пули хотят украсть.

Жители Николаева зафиксировали на камеру, как группа мужчин катит шар по улице Спасской, а затем прячет ее в частном дворе.

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Рабочие хотели откатить пули на реставрацию

С журналистами связался рабочий, который рассказал, что он и его коллеги пытались откатить шар со сквера, чтобы поместить его на склад.

На втором видео фигурирует уже другая пуля. Рабочие пытались доставить ее на склад, но не смогли. Им также не удалось вызвать специальную технику из-за праздничного дня, поэтому пулю оставили на хранение жильцу одного из домов.

Местные жители обращались в полицию из-за "кражи"

Глава компании, которая занимается уходом парка, рассказал журналистам, что в полицию несколько раз обращались местные жители с сообщениями о краже шаров. Ему пришлось писать объяснительные записки относительно этих ситуаций.

Справка. Инцидент с 250-килограммовыми гранитными шарами в Николаеве случается уже не впервые. Пули там сбрасывали в ноябре 2020 года, в январе и конце марта 2021 года. В апреле подрядчик, занимавшийся благоустройством сквера "Сердце города", вернул на место гранитные шары.

В Николаеве рабочие пытались откатить гранитные шары на реставрацию: видео