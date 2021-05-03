Робітники в Миколаєві намагалися викотити з парку "Серце міста" пошкоджені гранітні кулі. Місцеві жителі повідомили поліцейських, що кулі хочуть вкрасти.

Жителі Миколаєва зафіксували на камеру, як група чоловіків котить кулю по вулиці Спаській, а згодом ховає її в приватному дворі.

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Робітники хотіли відкотили кулі на реставрацію

З журналістами сконтактувався робітник, який розповів, що він та його колеги намагалися відкотити кулю зі скверу, аби помістити її на склад.

На другому відео фігурує вже інша куля. Робітники намагалися доставити її на склад, але не змогли. Їм також не вдалося викликати спеціальну техніку через святковий день, тому кулю залишили на зберігання мешканцю одного з будинків.

Місцеві жителі зверталися у поліцію через "крадіжку"

Глава компанії, яка займається доглядом парку, розповів журналістам, що в поліцію декілька разів зверталися місцеві жителі з повідомленнями про крадіжку куль. Йому довелося писати пояснювальні записки щодо цих ситуацій.

Довідка. Інцидент з 250-кілограмовими гранітними кулями у Миколаєві трапляється вже не вперше. Кулі там скидали у листопаді 2020 року, у січні та наприкінці березня 2021 року. У квітні підрядник, який займався благоустроєм скверу "Серце міста", повернув на місце гранітні кулі.

У Миколаєві робітники намагалися відкотити гранітні кулі на реставрацію: відео