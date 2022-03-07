В Николаеве ракета влетела прямо в асфальт
7 марта 2022 , 16:41Читати новину українською
Источник:фейсбук Владимира Рудниченко
Россия беспощадно обстреливает Николаев. Одна из ракет влетела прямо в асфальт – на дороге образовалась огромная яма.
Это произошло 7 марта. О ракете на дороге сообщил местный житель Владимир Рудниченко.
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"Вот такое прилетело на Флотскую с утра. Это "Смерч", – написал он.
Ракета на улице Флотской / Фото Рудниченко.
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