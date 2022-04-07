О масштабах разрушений в Николаевской области Виталий Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Глава ОВА подчеркнул, что на все так страшно.
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Больше всего пострадало здание ОВА
В Николаеве наиболее разрушена (здание – 24 канал) ОВА. Есть много разрушенных больниц, школ, куда они (оккупанты – 24 канал) попадали,
– отметил он.
Смотрите полное видео интервью Виталия Кима:
По области всего более 2 тысяч сооружений либо разрушены полностью, либо повреждены. Но, как убежден Виталий Ким, это нельзя назвать масштабными разрушениями. Особенно, если сравнивать с Мариуполем и Киевом, Бучей и Ирпенем.
- Напомним, что по зданию Николаевской ОВА оккупанты нанесли ракетный удар утром, 29 марта.
- От вражеской атаки погибло 36 человек. Уже стали известны имена жертв.
- Виталий Ким отметил, что на момент атаки его не было в здании. В то же время глава ОВА добавил, что видел как ракета пролетала у него над головой.
Журналист назвал Бородянку, пожалуй, самым разрушенным городом в Киевской области – смотрите видео: