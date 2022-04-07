О масштабах разрушений в Николаевской области Виталий Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Глава ОВА подчеркнул, что на все так страшно.

Читайте также В Николаеве не работает вокзал, потому что российские военные его разбомбили

Больше всего пострадало здание ОВА

В Николаеве наиболее разрушена (здание – 24 канал) ОВА. Есть много разрушенных больниц, школ, куда они (оккупанты – 24 канал) попадали,

– отметил он.

Смотрите полное видео интервью Виталия Кима:

По области всего более 2 тысяч сооружений либо разрушены полностью, либо повреждены. Но, как убежден Виталий Ким, это нельзя назвать масштабными разрушениями. Особенно, если сравнивать с Мариуполем и Киевом, Бучей и Ирпенем.

Журналист назвал Бородянку, пожалуй, самым разрушенным городом в Киевской области – смотрите видео: