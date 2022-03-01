Мэр Николаева написал, что матрасы, карематы, одеяла, балаклавы – очень нужны сегодня нашим военным. Также он назвал адрес, куда нужно везти эти вещи.

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Пункты сбора:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН

ул. Шевченко, 58 (центр распределения помощи)

ул. Шевченко, 59/3 (между кафе Веренада и бизнес-центром Шевченковский)

ул. Шевченко, 19а

СЕВЕРНЫЙ

ул. Архитектора Старова (помещение Греко-католического храма Покрова Пресвятой Богородицы)

ТЕРНОВКА

ул. Плевненская, 34

МАТВЕЕВКА

ул. Селикатная. 277

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

ул. Кузнецкая, 83

ИНГУЛЬСКИЙ РАЙОН

вул. Скороходова, 192ж

Автомойка Максимум ул. 12 Продольная, 50

КОРАБЕЛЬНЫЙ РАЙОН

ул. Металлургов, 8\4 (Терцентр соцзащиты).

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