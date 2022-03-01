Мер Миколаєва написав, що матраци, каремати, ковдри, балаклави – дуже потрібні сьогодні нашим військовим. Також він назвав адресу, куди потрібно везти ці речі.

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Пункти збору:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

  • вул. Шевченка, 58 (центр розподілення допомоги)
  • вул. Шевченка, 59/3 (між кафе Веренада і бизнес-центром Шевченківський)
  • вул. Шевченка, 19а

ПІВНІЧНИЙ

  • вул. Архітектора Старова (приміщення Греко-Католицького храму Покрови Пресвятої Богородиці

ТЕРНІВКА

  • вул. Плевненска , 34

МАТВІЇВКА

  • вул. Селікатна. 277

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН

  • вул. Кузнецька, 83

ІНГУЛЬСЬКИЙ РАЙОН

  • вул. Скороходова, 192ж
  • Автомийка Максимум вул. 12 Продольна, 50

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН

  • вул. Металургів, 8\4 (Терцентр соцзахисту).

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