Оккупанты применяют "смерчи" и ракетные удары против мирного населения. Об этом 7 марта сообщил Алексей Данилов.

Обратите внимание Война с Украиной запустила процесс ликвидации путинского режима, – Данилов

Российское руководство раньше времени и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

– говорится в сообщении.

За один день русские оккупационные войска применили "смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Также враг нанес ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице.

Оккупанты обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень.

Данилов верит в справедливость и подчеркивает, что грядущий трибунал над Россией станет для них показательным уроком.