Окупанти застосовують "смерчі" та ракетні удари проти мирного населення. Про це 7 березня повідомив Олексій Данілов.

Зверніть увагу Війна з Україною запустила процес ліквідації путінського режиму, – Данілов

Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності,

– мовиться в повідомленні.

За один день російські окупаційні війська застосували "смерч" проти мирних жителів Миколаєва. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Також ворог завдав ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці.

Окупанти обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень.

Данілов вірить у справедливість і наголошує, що майбутній трибунал над Росією стане для них показовим уроком.

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