В Николаеве и Виннице – тревога
16 марта 2022 , 12:25Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
В Николаеве и Виннице объявили воздушную тревогу. Людям нужно бежать в укрытие.
Об опасности предупредили около 12:05. Заметим, что выходить из убежища до "отбоя" тревоги нельзя.
Важно Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание в городе временно не работает
О нем скажут на официальных ресурсах или прозвучит второй звук сирены.
Напомним, что ночью в Винницкой и Николаевской области уже была воздушная тревога. Тогда орки обстреляли телевышку в Виннице.