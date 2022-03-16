В Николаеве и Виннице – тревога

В Николаеве и Виннице объявили воздушную тревогу. Людям нужно бежать в укрытие.

Об опасности предупредили около 12:05. Заметим, что выходить из убежища до "отбоя" тревоги нельзя.

Важно Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание в городе временно не работает

О нем скажут на официальных ресурсах или прозвучит второй звук сирены.

Напомним, что ночью в Винницкой и Николаевской области уже была воздушная тревога. Тогда орки обстреляли телевышку в Виннице.