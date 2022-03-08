В Николаеве воздушная тревога: отправляйтесь в укрытие

В Николаеве раздается воздушная тревога. Всем жителям нужно срочно спрятаться в укрытиях гражданской защиты.

Сирены в городе начали звучать в 14:52. Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Внимание ВСУ отражают атаки противника на направлениях: Киев, Харьков, Чернигов, Николаев, Сумы, Запорожье

Находиться в убежищах нужно до тех пор, пока не услышите сирену об отбое, или же не получите соответствующее официальное сообщение по радио или в соцсетях. Это правило может спасти вам жизнь.

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