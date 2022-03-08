В Николаеве воздушная тревога: отправляйтесь в укрытие
8 марта 2022 , 14:57Читати новину українською
Источник:Николаевская ОГА
В Николаеве раздается воздушная тревога. Всем жителям нужно срочно спрятаться в укрытиях гражданской защиты.
Сирены в городе начали звучать в 14:52. Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
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Находиться в убежищах нужно до тех пор, пока не услышите сирену об отбое, или же не получите соответствующее официальное сообщение по радио или в соцсетях. Это правило может спасти вам жизнь.
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