В Николаеве воздушная тревога

В Николаеве раздаются сирены. Всем жителям города следует немедленно пройти в укрытие.

Воздушная тревога в городе была объявлена ​​в 21:29. Сейчас в городе раздаются сирены.

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Жителям Николаева нужно быстро спрятаться в подвале или другом укрытии. Находитесь там, пока на официальных источниках информации не сообщат об отбое тревоги.

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