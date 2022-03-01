В Николаеве воздушная тревога
1 марта 2022 , 21:35Читати новину українською
Источник:телеграм "Сенкевич Online"
В Николаеве раздаются сирены. Всем жителям города следует немедленно пройти в укрытие.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:29. Сейчас в городе раздаются сирены.
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Жителям Николаева нужно быстро спрятаться в подвале или другом укрытии. Находитесь там, пока на официальных источниках информации не сообщат об отбое тревоги.
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