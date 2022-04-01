Стоимость проезда – 6 гривен. Список граждан, которые могут пользоваться транспортом бесплатно, не меняли.

Актуально Погибших все больше: известно уже о 27 жертвах авиаудара по Николаевской ОВА

Кто имеет право на бесплатный проезд:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

ветераны военной службы;

ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции;

ветераны государственной пожарной охраны;

ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

ветераны службы гражданской защиты;

ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

ветераны налоговой милиции;

лица с инвалидностью в результате военной службы;

родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения военной службы;

реабилитированы;

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);

дети из многодетной семьи;

жертвы нацистских преследований;

пенсионеры по возрасту.

Транспорт с 24 февраля в городе курсировал бесплатно

Отметим, что с 24 февраля 2022 – дня российского вторжения в Украину коммунальный транспорт работал бесплатно. Несмотря на обстрелы, водители работали в обычном режиме, автобусы и троллейбусы курсировали по маршрутам.