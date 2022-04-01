Стоимость проезда – 6 гривен. Список граждан, которые могут пользоваться транспортом бесплатно, не меняли.
Актуально Погибших все больше: известно уже о 27 жертвах авиаудара по Николаевской ОВА
Кто имеет право на бесплатный проезд:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- ветераны военной службы;
- ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции;
- ветераны государственной пожарной охраны;
- ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- ветераны службы гражданской защиты;
- ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- ветераны налоговой милиции;
- лица с инвалидностью в результате военной службы;
- родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения военной службы;
- реабилитированы;
- лица с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
- дети из многодетной семьи;
- жертвы нацистских преследований;
- пенсионеры по возрасту.
Транспорт с 24 февраля в городе курсировал бесплатно
Отметим, что с 24 февраля 2022 – дня российского вторжения в Украину коммунальный транспорт работал бесплатно. Несмотря на обстрелы, водители работали в обычном режиме, автобусы и троллейбусы курсировали по маршрутам.
Смотрите видео, как в Николаевскую ОВА попала ракета: