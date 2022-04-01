Вартість проїзду – 6 гривень. Перелік громадян, які можуть користуватись транспортом безкоштовно, не міняли.

Актуально Загиблих усе більшає: відомо вже про 27 жертв авіаудару по Миколаївській ОВА

Хто має право на безкоштовний проїзд:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, постраждалі учасники Революції Гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

діти з інвалідністю до 18 років;

ветерани військової служби;

ветерани органів внутрішніх справ; ветерани Національної поліції;

ветерани державної пожежної охорони;

ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

ветерани служби цивільного захисту;

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

ветерани податкової міліції;

особи з інвалідністю внаслідок військової служби;

батьки військовослужбовця, загиблого чи померлого або безвісти зниклого під час проходження військової служби;

реабілітовані;

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

діти з багатодітної сім’ї;

жертви нацистських переслідувань;

пенсіонери за віком.

Транспорт з 24 лютого у місті курсував безкоштовно

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року – дня російського вторгнення в Україну комунальний транспорт працював безкоштоно. Попри обстріли, водії працювали у звичайному режимі, автобуси та тролейбуси курсували згідно з маршрутами.

Дивіться відео, як в Миколаївську ОВА влучила ракета: