Таку інформацію повідомили в ДСНС. 27 загиблих – це інформація станом на 10:00.

До теми Росіяни вночі обстріляли Миколаївський район

Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово

Лише вранці рятувальники повідомили, що з-під завалів витягнули тіла 23 осіб, ще одна людина померла в реанімації. За лічені години кількість жертв зросла.

У ДСНС запевняють: розбирати завали не припиняють ані на мить. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

Ніч в області пройшла відносно спокійно

Як повідомили в Офісі Президента, ніч з 31 березня на 1 квітня минула відносно спокійно. Щоправда, ворог обстріляв Миколаївський район, наразі про постраждалих не повідомляють.