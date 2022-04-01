Такую информацию сообщили в ГСЧС. 27 погибших – это информация на 10:00.
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Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно
Лишь утром спасатели сообщили, что из-под завалов вытащили тела 23 человек, еще один человек скончался в реанимации. За считанные часы количество жертв возросло.
В ГСЧС уверяют: разбирать завалы не прекращают ни на минуту. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.
Ночь в области прошла относительно спокойно
Как сообщили в Офисе Президента, ночь с 31 марта на 1 апреля прошла относительно спокойно. Правда, враг обстрелял Николаевский район, пока о пострадавших не сообщают.
Видео попадания ракеты в Николаевскую ОВА: