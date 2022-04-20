Об этом написал городской глава Николаева Александр Сенкевич на своей странице в телеграмме.

Важно Арестович объяснил, почему оккупанты активно обстреливают Николаевщину

Взрывы в Николаеве

Мэр не уточнил, где именно произошли взрывы. Всю важную информацию впоследствии обнародуют в официальных источниках.

Сенкевич призвал жителей города спрятаться в укрытиях или, по крайней мере, спрятаться за двумя стенами. Главное – подальше от окон.

Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон!

Добавим, в Николаеве уже второй раз за день сирены: первая началась в 20:03 и закончилась в 20:46, вторая – в 21:14. По состоянию на 21.34 звучит тревога.

Напомним, российские оккупанты обстреляли как Николаев, так и область в ночь на 20 апреля. Они разрушили больницу в Баштанке.

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